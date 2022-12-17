Хомуха рассказал, как порекомендовал Головина и Ушакова ЦСКА

Бывший наставник молодёжной сборной России Дмитрий Хомуха рассказал, что именно он посоветовал ЦСКА приобрести полузащитника Александра Головина и нападающего Егора Ушакова.

Специалист отдельно выделил спортивный характер Ушакова, который, по мнению Хомухи, обладает большим потенциалом.

«Я не пристраивал игроков, просто обозначил, что на рынке появились интересные ребята. Особенно Егор Ушаков. Он был ретардант, позднего развития парень, но уже тогда потенциал просматривался», — цитирует Хомуху Metaratings.

Эксперт также отметил, что Ушакову больше подходит позиция флангового нападающего, нежели латераля. Напомним, футболист защищает цвета первой команды ЦСКА с начала нынешнего года.

В текущем сезоне 20-летний Ушаков провёл в составе «армейцев» четыре матча, не отметившись в них результативными действиями.