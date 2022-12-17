Бобёр — о Пиняеве и Глушенкове: «Думаю, ребятам нарисовали красивые перспективы в «Локомотиве»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о возможном переходе игроков самарской команды Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив».

Ранее сообщалось, что оба футболиста в ближайшее время перейдут в стан «железнодорожников», которые заплатят за них около 400 миллионов рублей.

Бобёр считает, что самарский клуб сумет справиться с потерями посредством приглашения новых игроков. Пиняев и Глушенков, в свою очередь, получат возможность для развития.

«Думаю, что ребятам нарисовали красивые перспективы. Не просто так же Пиняев и Глушенков уходят. Они хотят развиваться. Бюджет и амбиции «Локомотива» выше, чем у «Крыльев», — цитирует эксперта «Матч ТВ».

Напомним, что после 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, отставая от 11-х «Крыльев» на семь очков.