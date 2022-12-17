Бушманов: «Максимализму научился у Романцева»

Бывший футболист Евгений Бушманов, в 1993 забивавший в ворота «Барселоны» в легендарном матче на «Камп Ноу», когда ЦСКА обыграл команду Кройфа со счетом 3:2, рассказал общественности, чему научился у таких специалистов, как Олег Романцев - самый успешный тренер в истории московского «Спартака», и, в целом, всего чемпионата России в его современной истории.

- У Романцева самое важное — максимализм, требовательность к игрокам в любой ситуации, матче, на тренировке. Он требовал от каждого игрока выкладываться на 100% в каждом эпизоде, - заявил бывший футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».