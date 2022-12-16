Бушманов признался, что считает себя спартаковцем

Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов заявил, что считает себя спартаковцев.

«С большим уважение отношусь и к «Спартаку», и к ЦСКА, рад, что мне удалось поиграть в этих командах. Но при всем уважении к ЦСКА, я считаю себя спартаковцем, потому что болел за эту команду с детства», — приводит слова Бушманова «Матч ТВ».

Экс-игрок выступал за «Спартак» с 1989 по 1992 год и с 1998 по 2001 год, а за ЦСКА Бушманов играл с 1992 по 1996 год. За свою длительную карьеру футболист трижды стал чемпионом России, два раза сыграл в финале Кубка страны и стал обладателем серебряных медалей чемпионата СССР.