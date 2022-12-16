Тарханов считает, что Пиняев сразу станет основным игроком «Локомотива»

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал возможный переход нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в «Локомотив».

«Заиграет ли Пиняев в «Локомотиве»? Думаю, да. Пиняев – футболист, который умеет обыгрывать. Сейчас мало таких. У него хорошая скорость, хороший дриблинг, удар. Это качественный футболист», — заявил Тарханов Betonmobile.

По мнению специалиста, Пиняев сможет сразу стать основным игроком «железнодорожников», ведь в «Крыльях» он почти всегда выходил в старте, а в матче за сборную России был единственным, кто выделялся на поле.

В нынешнем сезоне 18-летний нападающий забил четыре мяча и сделал три ассиста в 15 матчах во всех турнирах.