Фарфан завершил карьеру

Чемпион России, победитель Кубка и Суперкубка страны в составе московского «Локомотива» Джефферсон Фарфан объявил о завершении карьеры футболиста. Об этом он сообщил с помощью социальных сетей.

«После исполнения моих самых больших желаний пришло время попрощаться и закончить этот прекрасный этап моей жизни», - написал Фарфан в социальных сетях.

Перуанский спортсмен поблагодарил каждого болельщика за поддержку, оказываемую ему по ходу карьеры, а также отдал дань уважения самому виду спорта.

Фарфан также является четырёхкратным чемпионом своей родной страны в составе клуба «Альянса Лима».