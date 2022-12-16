Петржела заявил, что российский футбол никого не интересует в мире

Экс-рулевой «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением об уровне российского футбола.

«Очень сложно говорить про «Зенит» и другие команды из России, когда такая ситуация в мире. Когда ваши клубы вернутся в Европу, российскому футболу будет хуже и хуже, он будет деградировать дальше», — цитирует Петржелу «РБ Спорт». Специалист считает, что российский футбол никому не нужен в мире, он никого не интересует.

Напомним, УЕФА отстранила российские команды от участия в еврокубковых соревнованиях до дальнейшего уведомления. Помимо этого, сборная России отстранена от международных турниров.