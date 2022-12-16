Камоцци: «Спартаку» нужно искать защитника после ухода Айртона»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал трансфер бразильского защитника Айртона Лукаса. Южноамериканец вернулся на родину, подписав контракт с «Фламенго».

«Айртон хотел остаться в Бразилии. Так что этот трансфер - нормальное явление. Но я считаю, что только Классена «Спартаку» сейчас недостаточно. Нужно искать защитника», - приводит слова Камоцци издание «Спорт-экспресс».

Лукас защищал цвета «народной команды» с 2018 по 2022 год. На счету бразильского футболиста 108 сыгранных матчей и четыре забитых мяча во всех турнирах.