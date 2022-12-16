Орещук сообщил, что «Динамо» подпишет игрока в середину поля

Футбольный менеджер Роман Орещук высказался о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в «Динамо».

«Я думаю, что это не Дзюба, будет другой футболист, игрок в середине поля. Кто конкретно, не могу сказать, но я знаю», — цитирует слова Орещука Metaratings.

Напомним, 34-летний российский форвард является свободным агентом. Ранее он расторг трудовое соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор», за который успел провести всего пять матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

После 17 туров «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков.