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Сперцян — лучший игрок «Краснодара» в первой части сезона

16 Декабря 2022 • 18:44 Комментировать

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян признан лучшим игроком команды в первой части сезона Российской премьер-лиги.

По сведениям официального телеграм-канал кубанского клуба, болельщики выбрали хавбека лучшим в голосовании, которое проходило на сайте команды. Второе место занял голкипер Матвей Сафонов, а на третьей строчке расположился полузащитник Ильзат Ахметов.

«Поздравляем Эдуарда Сперцяна и двух других призеров, желаем им побед в матчах РПЛ и Фонбет Кубка России!» — написано в заявлении клуба.

В текущем сезоне на счету 22-летнего футболиста 10 забитых мячей и 6 результативных передач в 21 матче во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ильзат Ахметов Матвей Сафонов Эдуард Сперцян
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