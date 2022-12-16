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Камоцци считает, что Пиняев готов играть в Европе

16 Декабря 2022 • 18:35 Комментировать

Футбольный менеджер Франко Камоцци высказался о возможном уходе нападающего Сергея Пиняева из «Крыльев Советов».

«Думаю, Сергей уже готов играть в большом клубе, в том числе и европейском. Но сейчас это очень непросто сделать. Пиняев «Спартаке»? Он бы заиграл и там», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» договорился с «Крыльями Советов» о переходе Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. «Железнодорожники» заплатят самарскому клубу 400 миллионов рублей.

В нынешнем сезоне 18-летний Пиняев принял участие в 15 матчах во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Сергей Пиняев Франко Камоцци
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