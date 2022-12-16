Мостовой – о тренерской деятельности: «У нас футбол по кругу крутится»

Бывший полузащитник и нападающий известных советских, португальских, французских и испанских команд Александр Мостовой высказался о потенциальных предложениях возглавить профессиональный футбольный клуб.

«Предложения? Откуда они будут поступать? У нас футбол по кругу крутится, поэтому кому ты нужен?» - приводит слова Мостового Vprognoze.ru.

После окончания карьеры футболиста Александр Мостовой не возглавлял профессиональные команды, в том числе в связи с отсутствием тренерской лицензии UEFA Pro.

В настоящий момент является наставником медиафутбольного коллектива «AMC Fight Nights».