Кавазашвили высказался о трансфере Айртона

Экс-футболист сборной СССР и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался относительно перехода бразильского защитника Айртона Лукаса во «Фламенго».

«Айртон играл в «Спартаке» замечательно, иначе бразильцы не взяли бы его даже в аренду. Плохо, когда клуб покупает за дорого, а продает за копейки. Но за Айртона отдали хорошие деньги - это здорово», - приводит слова эксперта издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что 25-летний бразильский игрок защищал цвета «красно-белых» с конца 2018 по март 2022 года. В общей сложности Айртон провел 108 поединков за московскую команду, отметившись четырьмя забитыми мячами.