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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков оценил шансы «Локомотива» преодолеть кризис

16 Декабря 2022 • 18:02 Комментировать

Экс-футболист сборной России и ряда топ-клубов Премьер-лиги Роман Широков оценил шансы московского «Локомотива» выбраться из кризисной ямы после зимнего перерыва.

«Шансы всегда есть. Не знаю, насколько помогут клубу изменения в руководстве. Это покажет время. Но если перестановки сделали, значит думают, что они помогут», - цитирует слова эксперта Vprognoze.ru.

После 17 туров чемпионата России «железнодорожники» набрали 13 баллов и располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице.

Сезон Российской премьер-лиги возобновится в марте 2023 года. В первом матче чемпионата после перерыва «Локо» встретится на выезде с «Ростовом».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Роман Широков
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