Динияр Билялетдинов: «Локомотиву» нужны опытные футболисты

Бывший игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о возможном переходе нападающих «Крыльев Советов» Романа Ежова, Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в стан «железнодорожников». Ранее сообщалось, что столичный клуб близок к подписанию Пиняева и Глушенкова.

«Нужно понимать хочет ли «Локомотив» взять этих игроков на перспективу или нет. Команда сейчас не в самой лучшей ситуации. Поэтому, думаю, что нужно взять еще несколько человек поопытнее», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Ранее в СМИ появилась информация, что «железнодорожники» заплатят самарскому клубу за Пиняева и Глушенкова 400 миллионов рублей, но выплаты будут производиться по частям.