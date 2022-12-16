Динияр Билялетдинов считает, что «Локомотиву» не стоит удерживать Изидора

Экс-полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный уход нападающего Вильсона Изидора.

«Когда Вильсон в хорошей форме, тогда он является сильной боевой единицей. Но, если он уже одной ногой в «Краснодаре» или в другом клубе, то, наверное, его держать не стоит», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» не планирует приобретать футболиста, а представитель Изидора признался, что не знает о возможном уходе игрока.

В нынешнем сезоне 22-летний француз принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет четыре голевые передачи.