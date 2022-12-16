Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Динияр Билялетдинов считает, что «Локомотиву» не стоит удерживать Изидора

16 Декабря 2022 • 17:45 Комментировать

Экс-полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный уход нападающего Вильсона Изидора.

«Когда Вильсон в хорошей форме, тогда он является сильной боевой единицей. Но, если он уже одной ногой в «Краснодаре» или в другом клубе, то, наверное, его держать не стоит», — цитирует Билялетдинова Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» не планирует приобретать футболиста, а представитель Изидора признался, что не знает о возможном уходе игрока.

В нынешнем сезоне 22-летний француз принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет четыре голевые передачи.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Динияр Билялетдинов Вильсон Изидор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Декабря
18:35 · Россия. Премьер-лига
Камоцци считает, что Пиняев готов играть в Европе
18:32 · Россия. Премьер-лига
Мостовой – о тренерской деятельности: «У нас футбол по кругу крутится»
18:26 · Россия. Первая лига
Евсеев высказался о возможном назначении в «Кубань»
18:20 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили высказался о трансфере Айртона
18:07 · Россия. Первая лига
Евсеев может возглавить «Кубань»
18:02 · Россия. Премьер-лига
Широков оценил шансы «Локомотива» преодолеть кризис
17:55 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов: «Локомотиву» нужны опытные футболисты
17:45 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов считает, что «Локомотиву» не стоит удерживать Изидора
17:43 · Россия. Премьер-лига
Шавло отреагировал на уход Айртона из «Спартака»
17:38 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный переход Лантратова в «Локомотив»
17:02 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков: «Факел» бьётся за честь города и болельщиков»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Кирьяков назвал команды, которые покинут РПЛ 1
16:39 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» объявил о продлении контракта с Зориным официально
16:25 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов считает, что Дзюба не потянет уровень РПЛ
16:18 · Россия. Премьер-лига
«Фламенго» выкупил у «Спартака» права на Айртона
Все новости
Рекомендуем