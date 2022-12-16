Шавло отреагировал на уход Айртона из «Спартака»

Бывший гендиректор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался насчет перехода бразильского защитника Айртона Лукаса во «Фламенго».

«Айртон был усилением для «Спартака». Он мог бы еще улучшить свою игру в «Спартаке», но, к сожалению, Айртон уже ушел. Наверное, ему комфортнее во «Фламенго», - приводит слова Шавло издание «РБ Спорт».

Напомним, что южноамериканец выступал за «красно-белых» с 2018 по 2022 год. В составе «народной команды» Айртон провел 108 поединков во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.