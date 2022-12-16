Динияр Билялетдинов прокомментировал возможный переход Лантратова в «Локомотив»

Экс-капитан «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мнением о возможном переходе вратаря «Химок» Илья Лантратова в столичный клуб.

«Мне кажется, что вратарская линия у «железнодорожников» достаточно укреплена. Сейчас у «Локомотива» есть два вратаря — это Гилерме и Худяков, как раз опытный и молодой, что еще нужно? — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Эксперт вспомнил, что когда-то Никита Медведев отлично зарекомендовал себя в «Ростове», но потом перешел в «Локомотив» и совсем не играл.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Химки» расторгнут контракт с Лантратовым для разгрузки зарплатной ведомости.