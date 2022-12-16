Кирьяков: «Факел» бьётся за честь города и болельщиков»

Наставник «Ленинградца» Сергей Кирьяков ответил на вопрос, останется ли «Факел» в Российской премьер-лиге.

«Это домашняя команда, которая бьется за честь города, болельщиков. Не хватает исполнительского мастерства. В крайнем случае, у «Факела» в стыковых матчах будет шанс остаться», — цитирует Кирьякова «РБ Спорт».

Воронежский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков после 17 туров. Стоит отметить, что «Факел» одержал лишь одну победу в этом сезоне. Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу, возобновление турнира запланировано на начало марта 2023 года.