Кирьяков назвал команды, которые покинут РПЛ

Наставник «Ленинградца» Сергей Кирьяков ответил на вопрос, кто покинет РПЛ в конце текущего сезона.

«Торпедо» однозначно вылетит. Тут двух мнений быть не может. С трудом верю, что команда очень хорошо усилится, и в оставшихся 13 матчах будет побеждать», — заявил Кирьяков «РБ Спорту».

Специалист считает, что «Химки» отправятся за «автозаводцами», ведь там происходит что-то непонятное, если организация внутри клуба не наладится, то «красно-черные» покинут РПЛ.

«Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков после 17 туров, а «Торпедо» идет на последней строчке, имея на своем счету шесть баллов.