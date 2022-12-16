Московский «Спартак» продлил трудовое соглашение с Даниилом Зориным. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «красно-белых». Новый контракт игрока будет рассчитан до 2026 года.

«Мы благодарим тренерский состав и персонал Академии за продуктивную работу по подготовке молодых игроков для первой команды. Желаем Даниилу дальнейшего прогресса и больших побед с «красно-белым» клубом!» — говорится в заявлении клуба.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне 18-летний хавбек стал лучшим распасовщиком в ЮФЛ-1, а осенью дебютировал в основной команде. В текущем сезон «Зорин» принял участие в двух матчах РПЛ и двух матчах Фонбет Кубка России, записав на свой счет одну голевую передачу.