Гаврилов считает, что Дзюба не потянет уровень РПЛ

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о возможном возращении нападающего Артёма Дзюбы в Российскую премьер-лигу.

«В футболе все возможно, но я не думаю, что он сможет играть сейчас в РПЛ. Потянет ли он уровень любой команды? Сложно сказать, он уже не молод, возраст все-таки», — приводит слова Гаврилова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что если Дзюба хочет остаться в футболе, то ему нужно попробовать себя в роли тренера, там у него будет больше шансов.

Напомним, 34-летний нападающий является свободным агентом. В ноябре этого года Дзюба расторг трудовой договор с турецким клубом «Адана Демирспор».