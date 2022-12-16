«Фламенго» выкупил у «Спартака» права на Айртона

Бразильский защитник «Спартака» Айртон стал игроком «Фламенго». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «красно-белых». Напомним, последнее время футболист выступал за бразильский клуб на правах аренды.

«Мы благодарим Айртона за годы, проведенные в «Спартаке», и желаем ему новых успехов в клубе из Рио-де-Жанейро!» — говорится в заявлении столичного клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит семь миллионов евро, а игрок подпишет с «Фламенго» трудовой договор на четыре года.

Напомним, 25-летний защитник играл за московский «Спартак» с января 2019 по март 2022 года.