Булыкин прокомментировал возможный переход Глушенкова и Пиняева в «Локомотив»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мнением о возможном переходе нападающих «Крыльев Советов» Максима Глушенкова и Сергея Пиняева в стан «железнодорожников».

«Для «Локомотива», считаю, будет очень хорошо, если эти два футболиста пополнят его ряды. Плюс, если «Локо» быстро вернется на свой прежний уровень, то и для ребят будет очень хороший шанс сделать шаг вперед», — цитирует Булыкина «Матч ТВ».

По мнению эксперта, Пиняев и Глушенков являются очень хорошими футболистами, которые будут прогрессировать в столичном клубе.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков после 17 туров.