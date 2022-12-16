Чистяков не покинет «Зенит» в предстоящее трансферное окно

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, ответил на вопрос о будущем футболиста в клубе.

«Могу сказать, что Дима не покинет зимой «Зенит», он останется. Это его родной клуб, он хочет играть. Пока в клубе ему не скажут искать новую команду, сам он никуда уходить не собирается», — приводит слова Чистякова «РБ Спорт». Агент заявил, что футболист готов вести борьбу за место в стартовом составе.

В нынешнем сезоне 28-летний защитник принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров. Трудовой договор Чистякова с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,5 миллиона евро.