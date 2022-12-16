Стало известно, почему Кокорин пропускает третий матч «Ариса» подряд

Форвард кипрского «Ариса» Александр Кокорин не примет участие в предстоящем матче своей команды. Стоит отметить, что эта уже третья игра, в которой нападающий не принимает участие.

По сведениям «РБ Спорт», Кокорин пропустил последние матчи из-за небольшого повреждения. Источник сообщает, что футболист должен вернуться в общую группу уже к следующей игре против АПОЭЛа, которая пройдет 22 декабря.

Ранее представитель Кокорина не стал отвечать на вопрос о причинах, по которым игрок не принимает участие в матчах.

В текущем сезоне российский форвард провел десять матчей в чемпионате Кипра, забил пять мячей и отдал две голевые передачи.