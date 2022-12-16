Широков не знает, сможет ли кто-то составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков высказался о чемпионской гонке в чемпионате России.

«Не знаю, сможет ли кто-то навязать «Зениту» борьбу за чемпионство. Это зависит от того, в каких составах вернутся команды после зимней паузы» – приводит слова Широкова Vprognoze.

«Зенит» уверенно лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка за 17 матчей. Его преследователями являются московский «Спартак» (36 очков) и «Ростов» (35 очков). Напомним, РПЛ ушла на зимний перерыв, возобновление турнира запланировано на начало марта следующего года.