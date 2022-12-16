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Журналист Анастасиу: «Кокорин – лучший игрок «Ариса», с ним всё в порядке» эксклюзив

16 Декабря 2022 • 15:28 Комментировать

Журналист из Кипра Стелиос Анастасиу в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал о степени серьёзности повреждения нападающего Александра Кокорина, который выступает за «Арис» на правах аренды.

«У Кокорина небольшое повреждение, ничего прям такого серьёзного. Не знаю, почему его агент не назвал причину, по которой Кокорин не в заявке. Я общался с человеком из клуба и видел самого Кокорина, они подтвердили факт небольшого повреждения. Уверен, скоро он будет в строю. Кокорин лучший игрок команды, он доволен всем на Кипре, ничего серьёзного нет», – заявил Анастасиу.

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Александр Кокорин
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