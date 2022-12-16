Агент — о непопадании Кокорина в заявку «Ариса»: «Все вопросы в клуб»

Тимофей Бердышев, агент форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина, ответил на вопрос, почему игрок не попал в заявку команды на предстоящий матч. Стоит отметить, что футболист пропускает уже третью игру подряд.

«Если он не в заявке, значит, это правда. Почему он не в заявке? Это уже у клуба надо уточнить, все вопросы в клуб, пожалуйста. Без клуба не можем что-то говорить», — цитирует Бердышева Metaratings.

Напомним, права на 31-летнего нападающего принадлежат «Фиорентине», а за «Арис» он выступает на правах аренды. В текущем сезоне Кокорин принял участие в десяти матчах чемпионата Кипра, забил 5 голов и сделал 2 ассиста.