Гранат: «Если «Динамо» купит качественных футболистов, то за тройку точно будет бороться»

Бывший игрок столичного «Динамо» Владимир Гранат высказался о выступлении своей бывшей команды в первой части сезона Российской премьер-лиги.

«В первых турах мне «Динамо» очень понравилось. Команда продолжала играть так же, как при Шварце, но потом что-то пошло не так. Какие-то новые идеи прививал футболистам новый тренер. Если клуб купит двух или трёх качественных футболистов, то за тройку точно будут бороться», — заявил участник ЧМ-2018 в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, «Динамо» заслуженно находится на своём месте в таблице чемпионата, поскольку команда смогла выровнять ход к концовке первой части.

Напомним, что после 17 туров подопечные Славиши Йокановича занимают четвёртую строчку в турнирной таблице с 29 баллами.