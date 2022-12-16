Рианчо готов вернуться в Российскую премьер-лигу

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о готовности вернуться в российский футбол.

«Я — тренер и готов рассмотреть все предложения, которые поступят ко мне. Возвращение в Российскую премьер-лигу? Я готов снова работать в России», — заявил испанский специалист в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что ранее Рианчо временно руководил «красно-белыми» в 2018 году после отставки Массимо Карреры. С 2008 по 2014 год Рауль находился в тренерском штабе казанского «Рубина».