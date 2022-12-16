Дуймович: «Семак — лучший тренер в России»

Бывший игрок хорватской национальной команды Томислав Дуймович высказался о тренерской карьере Сергея Семака в петербургском «Зените».

«Сейчас с уверенностью могу сказать, что Семак — лучший тренер в России. С ним «Зенит» регулярно выиграет РПЛ и Кубок. Сергей хочет снова сделать из «Зенита» гегемона, который был во времена его карьеры футболистом», — заявил экс-футболист «Динамо», «Амкара» и «Мордовии» в интервью Sport24. По мнению бывшего хавбека, Семак сможет добиться больших результатов и в дальнейшей карьере в другом клубе.

Напомним, что под руководством экс-капитана российской сборной «Зенит» выиграл четыре подряд розыгрыша Российской премьер-лиги.