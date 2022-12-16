Агент Барбоза: «Витории было бы интересно снова поработать в России»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о перспективах возвращения экс-наставника «Спартака» Руя Витории в Российскую премьер-лигу.

«Думаю, Витории было бы интересно снова поработать в России, он оставил о себе хорошее имя. Все возможно. Он мог бы возглавить любой клуб», — приводит слова агента издание «РБ Спорт».

По его мнению, специалист не получил должного времени, однако своими достижениями в Лиге Европы в непростой период истории «красно-белых» Витория доказал свой уровень.

Напомним, что под руководством португальца московский клуб занял первое место в групповой стадии прошлого розыгрыша второго еврокубка, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». Сейчас Руй занимает тренерскую должность в сборной Египта.