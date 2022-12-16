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Сенников: «Я не осуждаю Едвая, Камано и Изидора»

16 Декабря 2022 • 13:23 Комментировать

Бывший игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном уходе нескольких легионеров московского клуба.

«Я не осуждаю Едвая, Камано и Изидора за то, что они хотят покинуть «Локомотив». Многие легионеры уже покинули чемпионат России. Конечно, это серьёзная потеря для железнодорожников. Они квалифицированные футболисты», — заявил Сенников в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, под руководством Михаила Галактионова иностранцы могли бы начать играть в иной и более атакующий футбол. Также экс-футболист отметил, что из-за вероятного ухода Тина Едвая необходимо закрывать позицию защитника новым игроком.

Напомним, что накануне появились слухи о желании трёх иностранных игроков покинуть стан «железнодорожников» уже этой зимой.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников Тин Едвай Франсуа Камано Вильсон Изидор
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