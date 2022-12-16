Стрепетов предположил, что Алип может получать практику в «Сочи»

Бывший нападающий ленинградских клубов «Зенит» и «Динамо» Алексей Стрепетов прокомментировал новость о подписании «сине-бело-голубыми» полноценного контракта с защитником национальной сборной Казахстана Нуралы Алипом.

Для специалиста данное известие стало неожиданным и непонятным, ведь до этого казахстанский футболист не получал игровой практики около года, а также редко попадал в итоговый состав петербургского коллектива на матчи чемпионата России и Кубка страны.

«Может, «Зенит» его выкупил и отдаст в аренду для получения игровой практики в «Сочи?» - цитирует Стрепетова «РБ Спорт».