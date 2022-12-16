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В «Зените» выступили против ужесточения лимита на легионеров

16 Декабря 2022 • 09:22 Комментировать

Александр Медведев, занимающий пост генерального директора петербургского «Зенита», высказался насчет возможного ужесточения лимита на легионеров.

«Конкуренция - движущая сила. Нельзя менять лимит каждые полгода. С классными легионерами российские игроки станут сильнее, будут соответствовать уровню ведущих футболистов», - передает слова руководителя «Чемпионат».

Напомним, что с нынешнего сезона в российском футболе действует лимит по схеме «13+12». В клубах может быть не более 13 иностранцев и не менее 12 россиян. При этом на поле одновременно могут находиться не более восьми легионеров.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Медведев
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