Алберто может подписать с «Коринтиансом» полноценный контракт

Нападающий петербургского «Зенита» Юри Алберто, на правах аренды выступающий за «Коринтианс» из Сан-Паулу, в скором времени может подписать полноценный контракт с бразильским клубом. Об этом сообщает Lance.

В сделку по Алберто могут войти играющие за «сине-бело-голубых» вратарь Иван Куарезма и полузащитник Густаво Мантуан.

21-летний форвард Алберто провёл за бразильский коллектив 28 поединков и успел за это время 11 раз положить мяч в ворота команд-соперников.

Клуб с берегов Невы в данный момент является лидером чемпионата России, отрываясь от ближайшего преследователя в лице московского «Спартака» на шесть очков.