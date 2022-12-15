Эммануэль Лакруа, агент нападающего московского «Локомотива» Вильсона Изидора прокомментировал информацию о желании приостановить контракт с «Локомотивом».

«Если честно, не знаю, останется Вильсон в «Локомотиве» или покинет его. Не могу сказать сейчас ничего, в футболе случается разное, но сейчас у меня нет никакой информации об этом», - сказал Лакруа.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», три клуба из Франции заинтересованы в переходе игрока уже зимой, в случае приостановки контракта с «Локомотивом».

В данный момент «железнодорожники» занимают 14 место в турнирной таблице РПЛ.