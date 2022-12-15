Булыкин: «Едвай точно не станет потерей, а Камано мог бы принести пользу»

Бывший игрок столичного «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи о возможном уходе легионеров московского клуба.

«Едвай точно не станет потерей. Камано мог бы принести пользу, как и Изидор. Но здесь нужно разговаривать с тренером и доказывать всё на поле. Однако, видать, у них нет такого желания, и они решили поехать куда-то поиграть», — заявил экс-форвард «железнодорожников» в интервью «Чемпионату».

По его мнению, у атакующей линии «Локомотива» могут возникнуть проблемы из-за возможного ухода иностранцев, однако в такой ситуации имеет смысл заигрывать своих же воспитанников.

Напомним, что ранее появилась информация о желании Тина Едвая, Франсуа Камано и Вильсона Изидора покинуть российский коллектив уже этой зимой.