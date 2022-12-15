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Алип рассказал, чем занимается в отпуске

15 Декабря 2022 • 21:59 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» и национальной сборной Казахстана Нуралы Алип рассказал о своей деятельности во время отпуска.

Казахстанский игрок назвал две очень важные даты – 18 декабря Алип сыграет свадьбу, а уже 22 декабря отпразднует день рождения. Ровно через одну неделю спортсмену исполнится 23 года.

Кроме того, футболист поведал и о том, что в скором времени намеревается вернуться к тренировочному процессу.

«А так весь отпуск буду в Алматы, рядом с родными и близкими», - приводит слова Алипа официальный сайт клуба.

14 декабря 2022 года Нуралы Алип подписал полноценный контракт с «сине-бело-голубыми».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нуралы Алип
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