Алип – о Санкт-Петербурге: «Красивый и комфортный для жизни город»

Защитник петербургского «Зенита» и национальной сборной Казахстана Нуралы Алип высказал своё мнение о городе, в котором базируется его команда.

«Мне тут очень хорошо, это красивый и комфортный для жизни город, в центре вообще невероятно!», - цитирует казахстанского игрока официальный сайт клуба.

Следующий большой матч любители футбола из Санкт-Петербурга на домашнем стадионе увидят в марте будущего года – соперником «сине-бело-голубых» станет «Пари Нижний Новгород».

В предыдущем матче на «Газпром Арене» «Зенит» взял верх над «Спартаком» в серии пенальти, однако остался на третьем месте в группе Фонбет Кубка России.