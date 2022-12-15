Алип: «Играть на «Газпром Арене» было моей мечтой»

Защитник петербургского «Зенита» и национальной сборной Казахстана Нуралы Алип поделился своими эмоциями от игры на домашнем стадионе клуба.

«Играть на «Газпром Арене» было моей мечтой. И я счастлив, что она исполнилась. Это самый крутой стадион, который я видел!» - цитирует казахстанского футболиста официальный сайт клуба.

Спортсмен отметил, что арена, находящаяся в Санкт-Петербурге, является замечательной не только из-за применённых там технологий, но и благодаря очень мощной и всеобъемлющей атмосфере.

Алип выразил свою благодарность болельщикам «сине-бело-голубых» за шикарную поддержку.