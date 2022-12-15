​Камано и Изидор думают об уходе из «Локомотива»

Нападающие «Локомотива» Франсуа Камано и Вильсон Изидор думают об уходе из клуба. Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат», ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией.

По данным источника, Камано и Изидор могут уйти из «Локомотива», несмотря на подписанные ранее дополнительные соглашения с клубом.

Отмечается, что у Камано и Изидора есть варианты во Франции, где они выступали ранее.

Напомним, что в ноябре «Локомотив» возглавил Михаил Галактионов. Молодому специалисту предстоит сложная работа, ведь «железнодорожники» занимают лишь 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.