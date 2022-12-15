​Едвай приостановит контракт с «Локомотивом» и будет играть в ОАЭ

Защитник Тин Едвай приостановит контракт с московским «Локомотивом». Как стало известно «Чемпионату», 27-летний хорват переберётся в один из клубов из ОАЭ.

Ранее о желании Тина Едвая покинуть «Локомотив» в зимнее трансферное окно стало известно «Евро-Футболу».

За «Локомотив» Тин Едвай выступает с начала прошлого сезона. В 41 официальном матче за «железнодорожников» хорватский защитник отметился двумя результативными ударами.

Добавим, что портал transfermarkt оценивает Тина Едвая в 2,5 миллиона евро.

«Локомотив» провалил первую часть сезона и сейчас занимает только 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.