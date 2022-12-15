Гаджиев: «Пиняева и Глушенкова можно понять, если они хотят выбрать «Локомотив»

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев отреагировал на возможный переход форвардов «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив».

«Парней можно понять, если они хотят выбрать «Локомотив». Это команда с большими традициями, побогаче будет. Надо понять то, насколько данный вариант выгоден для «Крыльев», ведь они отпускают ключевых для себя футболистов», — приводит слова экс-тренера «Анжи» и «Амкара» Betonmobile.ru.

По его мнению, обоих футболистов могут приобрести на перспективу, однако необходимо наблюдать за тем, как Пиняев и Глушенков смогут вписаться в коллектив.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что нападающие «Крыльев Советов» присоединятся к «железнодорожникам» уже этой зимой.