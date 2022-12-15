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Алип – о «Зените»: «Инфраструктура тут на высшем уровне»

15 Декабря 2022 • 21:05 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» и национальной сборной Казахстана Нуралы Алип высказался об инфраструктуре петербургского клуба.

«Инфраструктура тут на высшем уровне, есть всё необходимое для игры, «Газпром»-тренировочный центр — это вообще топ», - приводит слова Алипа официальный сайт клуба.

Футболист сказал, что при наличии таких возможностей очень важно уметь правильно их использовать, ведь если сделать это верно, то можно выйти на «чемпионский уровень».

Нуралы Алип подписал полноценный контракт с «Зенитом» 14 декабря 2022 года, ранее он находился в петербургской команде в аренде.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нуралы Алип
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