Алип: «Рад, что остался в большой зенитовской семье»

Защитник петербургского «Зенита» и национальной сборной Казахстана Нуралы Алип прокомментировал подписание полноценного контракта с клубом с берегов Невы.

«Эмоции самые положительные, я рад, что остался в большой зенитовской семье», - приводит слова Алипа официальный сайт клуба.

Футболист признался, что для него является очень важным факт доверия к нему как к игроку со стороны «сине-бело-голубых», а также выразил уверенность в своих дальнейших действиях, направленных на оправдание этого доверия и саморазвитие уже в качестве спортсмена петербургской команды.

Алип дебютировал за «Зенит» в марте нынешнего года в матче Кубка России с «КАМАЗом».