Агент сообщил, что к Гаджимурадову есть интерес со стороны клубов РПЛ

Агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы нападающего «Урала» Рамазана Гаджимурадова, высказался о будущем футболиста в клубе.

«К разговорам со «Спартаком» пока еще не возвращались. Но в целом к Гаджимурадову есть интерес от нескольких клубов Премьер-лиги», — заявил Кигинько «РБ Спорту».

Агент отметил, что футболиста не устраивает малое количество игрового времени в «Урале», поэтому рассматриваются разные варианты.

В текущем сезоне 24-летний вингер принял участие в 13 матчах и записал на свой счет одну результативную передачу. Контракт Гаджимурадова с «Уралом» истекает летом 2023 года.