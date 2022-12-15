Колесниченко перейдёт в «Химки»

Бывший футболист екатеринбургского «Урала», «СКА-Хабаровска» и «Ротора» Кирилл Колесниченко станет игроком подмосковных «Химок». Об этом сообщает «Чемпионат».

Колесниченко дебютировал в Российской премьер-лиге 17 марта 2018 года в составе хабаровского клуба во время поединка с екатеринбургским коллективом (0:3).

Спортсмен является воспитанником академии «Чертаново».

Клуб из Московской области в данный момент переживает не лучшие времена и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России. За последние пять поединков «Химки» одержали лишь одну победу.