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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Колесниченко перейдёт в «Химки»

15 Декабря 2022 • 20:42 Комментировать

Бывший футболист екатеринбургского «Урала», «СКА-Хабаровска» и «Ротора» Кирилл Колесниченко станет игроком подмосковных «Химок». Об этом сообщает «Чемпионат».

Колесниченко дебютировал в Российской премьер-лиге 17 марта 2018 года в составе хабаровского клуба во время поединка с екатеринбургским коллективом (0:3).

Спортсмен является воспитанником академии «Чертаново».

Клуб из Московской области в данный момент переживает не лучшие времена и находится на предпоследнем месте в турнирной таблице чемпионата России. За последние пять поединков «Химки» одержали лишь одну победу.

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Химки Кирилл Колесниченко Трансферы футбола - зима 2023
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