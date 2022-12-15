В «Реале» прокомментировали возможность ретро-матча со «Спартаком»

В четверг появилась информация о том, что летом в Москве может пройти ретро-матч с участием звёзд «Спартака» и «Реала». Комментарий на этот счёт дал Хуан Камило Андраде, который в мадридском клубе возглавляет пресс-службу.

«У меня нет информации об играх, которые будут проводиться летом. Пока об этом рано говорить. Но проведение матча в Москве, кажется, не совсем возможно», - высказался Андраде, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Учитывая нынешнюю ситуацию, в том числе футбольные санкции в отношении России, организовать матч звёзд действительно будет очень сложно.

«Спартак» и «Реал» на официальном уровне в последний раз играли в 2000 году.